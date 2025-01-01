Кульминацией освобождения Курахово стал российский флаг, водружённый на Кураховской ТЭС Подтверждается информация о том, что накануне российские войска завершили освобождение Курахово.
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Кульминацией освобождения Курахово стал российский флаг, водружённый на Кураховской ТЭС Подтверждается информация о том, что накануне российские войска завершили освобождение Курахово.
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