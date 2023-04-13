Слово и дело

9 390 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория Иванова
    Не понимаю восторга.Сгенерированная н...
  • Евгений Акимов
    Можете оправдывать, можете опровергать, можете замалчивать и разоблачать, факт остается фактом, уголовники стали неот...«Он был подсобным...
  • Людмила
    давно пора гнать этого   "реформатора " !😡«Петербуржцы за т...

Байден назначил Леди Гагу сопредседателем президентского комитета по культуре

Байден назначил Леди Гагу сопредседателем президентского комитета по культуре

Леди Гага стала новым сопредседателем президентского комитета по культуре США. Соответствующий указ подписал президент страны Джо Байден.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх