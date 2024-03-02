Германия продала постоянно ломающийся правительственный борт

Бывший правительственный борт Airbus А340-300 с названием «Конрад Аденауэр» стал донором. Выведенный из эксплуатации осенью 2023 года из-за регулярных поломок самолет с роскошным VIP-салоном продан компании Lufthansa Technik AG («дочка» Lufthansa Group) для разборки на запчасти.
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