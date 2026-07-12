Одновременная сборка 24 сверхтяжелых ракет Starship и кран грузоподъемностью 420 тонн. SpaceX показала изнутри GigaBay — фабрику по сборке самых больших в мире ракет

GigaBay будет обслуживать стартовую площадку LC-39A во ФлоридеSpaceX показала, как продвигается строительство нового гигантского ангара GigaBay во Флориде, который станет одним из ключевых объектов программы Starship.
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