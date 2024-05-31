Россия буквально стоит у двери Америки, пишет автор статьи для RS. И речь не о том, что Москва звонит в нее и просит о мире, как рапортуют бодрые западные пропагандисты.
Responsible Statecraft, США. Байден не ответил на звонок Путина. Судьба Украины решена
Комментарии
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Natalija Osminina
США борются за СВОЮ землю.
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23 час.
Natalija Osminina
Но Путин же не сказал, что это будет в результате хода СВО. Проблемы решаются поступенчато, а не наскоком.
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23 час.
Natalija Osminina
Естественно, Путин готов к переговорам- к продолжению тех самых, что начались после его "неультиматума", который Путин бросил Байдену и Столтенбергу 17 декабря 2021 года. Ведь, его обсуждение так и зависло в воздухе после того, как их прервала провокация с грязными бомбами Бориса Джонсона. В итоге началась СВО, чтобы выяснить, настолько ли сильна Россия, чтобы претендовать на передел Европы и мира. Пока что на кону стоит Европа. Дележка мира пойдет следом за дележкой Европы. И США, естественно, согласятся подписать "капитуляцию". Они и тогда уже собирались это сделать, выполнив требования Путина: 1. Украина вне НАТО. 2. НАТО вэк из Восточной Европы.., потому что Путин в переданной им папочке доказал, что теперь жизнь США находится в его ядерных руках. Но во время подачи того ультиматума еще не было СВО и не было претензий Путина на ИХ землю, которую купили американские корпорации: сейчас Путин уже замахнулся на их бабло, на их СОБСТВЕННОСТЬ, их РЕСУРСЫ! И тут уже вступили в игру новые силы. И решили помериться конвенциальными силами. И проиграли. Это очевидно. И сейчас мы возвращаемся в момент подачи "неультиматума"- осознанию, что мир подошел к ядерной войне, а в ней однозначно сильнее Россия.
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23 час.
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