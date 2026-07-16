Кубанские бизнесмены превратили стройку в Ялте в канал незаконной миграции

Кубанские бизнесмены превратили стройку в Ялте в канал незаконной миграцииВ Ялте обнаружили канал поставки нелегальной рабочей силы на один из крупных строительных объектов города.
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