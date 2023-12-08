Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

29 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Друзина
    А нам, России, никто больше и не нужен кроме Путина!Буду баллотироват...
  • Vasiliy Belokurov
    Хорошо, что родила и сама  и ребенок здоровы..... а так..... раскормила, видно покушать любит мамаша! :))Богатырь года род...
  • NADEGDA PAYNYH
    Интересно! Хотя бы дату начала и окончания ВОВ правильно написали,депутаты?Астраханские депу...

Арташес Симонян вновь возглавил главную астраханскую детскую больницу

Арташес Симонян вновь возглавил главную астраханскую детскую больницу

Юрий Яснопольский, ранее занимавший должность главврача, перешёл на новую должность. Детскую больницу имени Силищевой вновь возглавил Арташес Симонян, который уже руководил ОДКБ в течение пяти лет, а затем пересел в кресло главного врача городской поликлиники №10.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх