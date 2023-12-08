Арташес Симонян вновь возглавил главную астраханскую детскую больницу

Юрий Яснопольский, ранее занимавший должность главврача, перешёл на новую должность. Детскую больницу имени Силищевой вновь возглавил Арташес Симонян, который уже руководил ОДКБ в течение пяти лет, а затем пересел в кресло главного врача городской поликлиники №10.
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