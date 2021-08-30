Признания Шойгу про Украину: проект «антироссия» в действии

Максим БарщевскийПолитикаПризнания Шойгу про Украину: проект «антироссия» в действии Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что не считает Украину реальной угрозой для России.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий НиколаевАбсолютно согласен с Шойгу, но есть не большой нюанс_____ Мы ОДИН народ со СТРАНОЙ украина, где проживает АДЕКВАТНЫЙ , ну или более менее адекватный Народ! А вот с нацистским ГОСУДАРСТВОМ украина, уж увольте одним народом быть не хочу и не буду!!!Комментировать
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