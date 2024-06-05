В США отвергли идею посылать своих военных инструкторов на Украину

Соединенные Штаты не станут посылать своих военных инструкторов и советников на Украину. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил во время общениями с журналистами в самолете американского президента Джо Байдена.
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