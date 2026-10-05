Тысячи жителей Алтайского края получили помощь мобильных бригад

Мобильные бригады — одно из направлений программы "Активное долголетие" Более 13 тысяч пожилых людей и жителей с инвалидностью воспользовались в 2026 году помощью мобильных бригад в Алтайском крае.
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