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Снег у Смольного и на даче губернатора будет убирать местный бизнесмен

Снег у Смольного и на даче губернатора будет убирать местный бизнесмен

В Петербурге осень только началась, но многие учреждения уже готовятся к зиме, ищут подрядчиков на уборку снега и льда.

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