Госкомиссия и СК расследуют крушение Су-57 в Подмосковье

В Подмосковье расследуют крушение новейшего российского истребителя Су-57. Государственная комиссия при Министерстве обороны РФ и Следственный комитет (СК) приступили к выяснению причин аварии, сообщил военный блогер Fighterbomber и подтвердили источники.
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