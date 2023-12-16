Доброе утро! Прогноз погоды в Крыму на субботу. Как будете проводить свой выходной день? • Симферополь: -1°, облачно☁️ • Севастополь: +2°, облачно ☁️ • Ялта: +6°, облачно ☁️ • Алушта: +4°, облачно ☁️ • Евпатория: +1°, облачно ☁️ • Саки: +1°, облачно ☁️ • Бахчисарай: +2°, облачно☁️ • Джанкой: +1°, облачно☁️ • Судак: +2°, облачно☁️ • Феодосия: +3°, облачно☁️ • Керчь: +2°, облачно ☁️ • Черноморское: +2°, облачно☁️ • Армянск: +1°, облачно☁️ КрымДоброе утро! Прогноз погоды в Крыму на субботу.