НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крым Оперативный

3 подписчика

Доброе утро

Доброе утро

Доброе утро! Прогноз погоды в Крыму на субботу. Как будете проводить свой выходной день? • Симферополь: -1°, облачно☁️ • Севастополь: +2°, облачно ☁️ • Ялта: +6°, облачно ☁️ • Алушта: +4°, облачно ☁️ • Евпатория: +1°, облачно ☁️ • Саки: +1°, облачно ☁️ • Бахчисарай: +2°, облачно☁️ • Джанкой: +1°, облачно☁️ • Судак: +2°, облачно☁️ • Феодосия: +3°, облачно☁️ • Керчь: +2°, облачно ☁️ • Черноморское: +2°, облачно☁️ • Армянск: +1°, облачно☁️ КрымДоброе утро! Прогноз погоды в Крыму на субботу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх