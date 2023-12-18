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Оговорка Путина сэкономит пенсионерам 20 миллиардов рублей

Оговорка Путина сэкономит пенсионерам 20 миллиардов рублей

Идею отмены комиссии за оплату ЖКХ для пожилых россиян сочли труднореализуемой.Оговорка Владимира Путина относительно отмены комиссии за оплату ЖКХ для пенсионеров в ходе недавней прямой линии вызвала немалый резонанс в публичном пространстве.

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