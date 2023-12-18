Оговорка Путина сэкономит пенсионерам 20 миллиардов рублей

Идею отмены комиссии за оплату ЖКХ для пожилых россиян сочли труднореализуемой.Оговорка Владимира Путина относительно отмены комиссии за оплату ЖКХ для пенсионеров в ходе недавней прямой линии вызвала немалый резонанс в публичном пространстве.