Вучич: Сербия освободилась в годы Второй мировой при ограниченной помощи СССР

Сербия освободилась в годы Второй мировой войны при ограниченной помощи со стороны СССР. С соответствующим утверждением выступил сербский президент Александр Вучич, который дал интервью блогеру Марио Науфалу.
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