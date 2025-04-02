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  • александр муравьев
    Этот двойник и на хрен не нужен нам на дне Победы.Вучич: Сербия осв...
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Вучич: Сербия освободилась в годы Второй мировой при ограниченной помощи СССР

Вучич: Сербия освободилась в годы Второй мировой при ограниченной помощи СССР

Сербия освободилась в годы Второй мировой войны при ограниченной помощи со стороны СССР. С соответствующим утверждением выступил сербский президент Александр Вучич, который дал интервью блогеру Марио Науфалу.

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александр муравьев
Этот двойник и на хрен не нужен нам на дне Победы.
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