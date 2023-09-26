Западные санкции: вред для обычных россиян. Что говорит Финляндия?

В Финляндии признали, что западные санкции вредят обычным россиянам. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что ограничительные меры являются способом показать России и россиянам, что за украинский конфликт нужно платить.
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