На скамью подсудимых в Краснодарском крае отправлена курьер дистанционных мошенников

Следственным отделом ОМВД России по Туапсинскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 19-летней приезжей по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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