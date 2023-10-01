Миллионы будут шокированы: Хазин рассказал, чего ждать от Путина в конце октября

Самая главная интрига предстоящих президентских выборов, а именно — кто станет главным кандидатом от власти: нынешний глава государства или же его преемник, должна разрешиться уже в конце октября этого года или в самом крайнем случае — в самом начале ноября.
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