Грушко назвал прорыв мигрантов в Сеуту «крахом» миграционной политики ЕС

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с журналистами заявил, что ситуация в испанском городе Сеута наглядно демонстрирует «крах» миграционной политики властей Европейского союза.
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