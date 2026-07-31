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Грушко назвал прорыв мигрантов в Сеуту «крахом» миграционной политики ЕС

Грушко назвал прорыв мигрантов в Сеуту «крахом» миграционной политики ЕС

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с журналистами заявил, что ситуация в испанском городе Сеута наглядно демонстрирует «крах» миграционной политики властей Европейского союза.

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