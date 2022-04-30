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Григорян о конфликте Дзюбы и Генича: «У нас больное футбольное сообщество. У игроков и комментаторов звездная болезнь, отсюда весь цирк»

Александр Григорян назвал цирком конфликт Константина Генича и Артема Дзюбы. Комментатор «Матч ТВ» и форвард «Зенита» высказались друг о друге в негативном ключе из-за спора о результативности другого нападающего петербуржцев – Ивана Сергеева.

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