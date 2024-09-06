Си Цзиньпин встретился с президентом Сомали

Пекин, 6 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу встретился с президентом Сомали Хасаном Шейхом Махмудом, который находится в Пекине для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/.