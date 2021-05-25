Ну что мальчик, добро пожаловать на Родину!

Медвежий уголПолитикаНу что мальчик, добро пожаловать на Родину! Алексей Задунайский Фото из открытых источников Браво Лукашенко!Батька звякнул яйцами так, что услышали за океаном.Вернуться к статье1911НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександрТо, что это была спецоперация по задержанию нациста Протасевича, не доказано.Но то,что эту мразь закрыли-отлично.Александр ПавловПопался крысёныш!Тамара ВоронинаВСЕ ИДЕТ ПОПОРЯДКУ И КАК НАДО!Евгений ГоголевРазрешение на отлов и отстрел хомячков получено.НМНаталия МоскаленкоВсе правильно сделал Лукашенко! «Разговоры стихнут скоро, а любовь останется...», как в старой песне!БорисМолодец Лукашенко! Латыши только успели снять белорусский флаг в Риге, а латышский посол в Минске уже упаковывал чемоданы! Вот с кого России надо брать пример!!!Сергей ФедотовПример брать надо, но кто его возьмёт? У Бацьки есть Москва, которая поможет. А у нашей "элиты" 500 миллиардов долларов на счетах в зарубежных банках. Считай в руках США. Разве наша власть будет с ними ссорится?Дмитрий Соловьеввот-вот, в точку, только одна поправка - ЭТА "власть" едва ли "наша", судя чисто по деламСергей ФедотовДавно сказано, кем-то не глупым - "У нас сейчас антисоциальное государство, антинародное правительство." Эта власть не заинтересована в развитии страны, её цель набить свои карманы. Свои и своих приближённых.PPPavel PolyakovОтлично Батька сделал мосек польских и прибалтийских! Так держать!VValeryТюрьма не школа.Оzzи О ОВо всем через месяц обвинят Россию , скажут , что спецом посадили самолет , что бы обложить батьку санкциями , а тот в ответку закрутит подачу газа в Европу , и все наплевав на амеров , дружно возьмутся достраивать СП-2Виктор Николаевич ДенисовБатька молодец!Наталья ИвановаВсе либероиды истерят что посадка авиалайнера - "терроризм Лукашенко". Напомню: в 2016 Украина принудила к посадке авиалайнер Белавиа. В 2013 американцы посадили самолет Президента Боливии Эво Моралеса, думая, что на борту Сноуден. Для упырей "это другое"...ВВиталикДиванные борцуны ну такие храбрые, аж диву даёшься, но когда их берут за яйца, то они аж визжать начинают от ужаса.Дмитрий Соловьевскорее холуи олиграхов храбрые только в тырнете, на улице вякнуть что-то обсрутьсяАлександр ТурчинРасстрелять и повесить после чего посадить на кол пидораса!!!!!!!!!Михаил ФадеевПричем в прямом эфире!Дмитрий Соловьевкстати и китайцы умеют не только в стране с коррупцией и вредителями эффективно бороться, они умеют еще и беглых хорошо отлавливать и на Родину для покаяния возвращатьКомментировать
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