Медвежий угол

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Ну что мальчик, добро пожаловать на Родину!

Ну что мальчик, добро пожаловать на Родину!

Алексей Задунайский Фото из открытых источников Браво Лукашенко!Батька звякнул яйцами так, что услышали за океаном.

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Александр
То, что это была спецоперация по задержанию нациста Протасевича, не доказано.Но то,что эту мразь закрыли-отлично.
Александр Павлов
Попался крысёныш!
Тамара Воронина
ВСЕ ИДЕТ ПОПОРЯДКУ И КАК НАДО!
Евгений Гоголев
Разрешение на отлов и отстрел хомячков получено.
Наталия Москаленко
Все правильно сделал Лукашенко! «Разговоры стихнут скоро, а любовь останется...», как в старой песне!
Борис
Молодец Лукашенко! Латыши только успели снять белорусский флаг в Риге, а латышский посол в Минске уже упаковывал чемоданы! Вот с кого России надо брать пример!!!
Сергей Федотов
Пример брать надо, но кто его возьмёт? У Бацьки есть Москва, которая поможет. А у нашей "элиты" 500 миллиардов долларов на счетах в зарубежных банках. Считай в руках США. Разве наша власть будет с ними ссорится?
Дмитрий Соловьев
вот-вот, в точку, только одна поправка - ЭТА "власть" едва ли "наша", судя чисто по делам
Сергей Федотов
Давно сказано, кем-то не глупым - "У нас сейчас антисоциальное государство, антинародное правительство." Эта власть не заинтересована в развитии страны, её цель набить свои карманы. Свои и своих приближённых.
Pavel Polyakov
Отлично Батька сделал мосек польских и прибалтийских! Так держать!
Valery
Тюрьма не школа.
Оzzи О О
Во всем через месяц обвинят Россию , скажут , что спецом посадили самолет , что бы обложить батьку санкциями , а тот в ответку закрутит подачу газа в Европу , и все наплевав на амеров , дружно возьмутся достраивать СП-2
Виктор Николаевич Денисов
Батька молодец!
Наталья Иванова
Все либероиды истерят что посадка авиалайнера - "терроризм Лукашенко". Напомню: в 2016 Украина принудила к посадке авиалайнер Белавиа. В 2013 американцы посадили самолет Президента Боливии Эво Моралеса, думая, что на борту Сноуден. Для упырей "это другое"...
Виталик
Диванные борцуны ну такие храбрые, аж диву даёшься, но когда их берут за яйца, то они аж визжать начинают от ужаса.
Дмитрий Соловьев
скорее холуи олиграхов храбрые только в тырнете, на улице вякнуть что-то обсруться
Александр Турчин
Расстрелять и повесить после чего посадить на кол пидораса!!!!!!!!!
Михаил Фадеев
Причем в прямом эфире!
Дмитрий Соловьев
кстати и китайцы умеют не только в стране с коррупцией и вредителями эффективно бороться, они умеют еще и беглых хорошо отлавливать и на Родину для покаяния возвращать

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