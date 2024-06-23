⚡ Среди 27 детей, пострадавших в Севастополе после атаки ВСУ, 5 находятся в тяжелом состоянии За их жизни борются врачи, сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
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⚡ Среди 27 детей, пострадавших в Севастополе после атаки ВСУ, 5 находятся в тяжелом состоянии За их жизни борются врачи, сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.