Захарова: кандидатом в ЕС можно стать, если выслужиться на ниве русофобии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о приёме новых государств в Евросоюз, дипломат заявила, то кандидатом в ЕС можно стать, если выслужиться на ниве русофобии.