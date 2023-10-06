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Захарова: кандидатом в ЕС можно стать, если выслужиться на ниве русофобии

Захарова: кандидатом в ЕС можно стать, если выслужиться на ниве русофобии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о приёме новых государств в Евросоюз, дипломат заявила, то кандидатом в ЕС можно стать, если выслужиться на ниве русофобии.

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