В июле 2024 пенсионеров ждет приятный сюрприз: пенсию выплатят сразу в двойном размере Юлия ЧелкановаВ июле 2024 года пенсионеры по всей стране ожидает приятное удивление – пенсию им выплатят сразу в двойном размере.
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