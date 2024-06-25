В июле 2024 пенсионеров ждет приятный сюрприз: пенсию выплатят сразу в двойном размере Юлия ЧелкановаВ июле 2024 года пенсионеры по всей стране ожидает приятное удивление – пенсию им выплатят сразу в двойном размере.