От курения уменьшается объем мозга

Курение – это, в целом, не самая полезная привычка для здоровья, но выяснилось, что оно еще и на мозге сказывается негативно и обрекает курильщика на ускоренное снижение объема мозговой ткани и потенциальную деменцию.
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