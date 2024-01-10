На первом в 2024 году заседании правительства ЯНАО обсудили безопасность

Празднование Нового года на Ямале прошло без серьезных происшествий. Помощь спасателей понадобилась 47 жителям региона, санавиация совершила 34 вылета на вызовы в отделенные населенные пункты — в медучреждения эвакуировали 78 ямальцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии