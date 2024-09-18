Страдающие без горячей воды жители Линево стали заложниками «параллельных миров»

Пока власти, единая теплоснабжающая организация и тепло-энергетическая компания пытаются переложить ответственность друг на друга, жители рабочего поселка Линево страдают не только из-за отсутствия горячей воды и тепла, но и от нежелания этих сторон конфликта выйти из своих «параллельных миров» для того, чтобы окончательно решить уже давно назревший вопрос.