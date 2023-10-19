Медвежий угол
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Медвежий угол

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Закон о выдворении "понаехавших" за приставание к людям

Закон о выдворении "понаехавших" за приставание к людям

Автор:  АМАРАНТ "Пристаешь к прохожим? Домой!" Зампред ГД активировал законопроект о штрафе и выдворении из страны зарвавшихся южан.

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Комментарии
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ЮК
Юрий Кушнарев
да что ж вы, суки во власти, всё полумеры предлагаете? Необходим на первом этапе тотальный запрет на въезд таджиков,узбеков,киргиз ,казахов,армян, грузин,азеров,хохлов. Затем,когда вышлют большинство этих т.н. мигрантов с семьями,открыть ввъезд по визам. Иначе второй внутренний фронт будет расширяться и ожесточаться. Только тотальная жадность и тупость властей России привела к этой жуткой ситуации
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6 час.
ТП
Татьяна Пономарева
Полностью согласна с законопроектом.
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5 час.
ВД
Вовладар Даров
Давно пора ввести этот закон!!!!!!
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4 час.

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