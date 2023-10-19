Закон о выдворении "понаехавших" за приставание к людям

ЮК

Юрий Кушнарев

да что ж вы, суки во власти, всё полумеры предлагаете? Необходим на первом этапе тотальный запрет на въезд таджиков,узбеков,киргиз ,казахов,армян, грузин,азеров,хохлов. Затем,когда вышлют большинство этих т.н. мигрантов с семьями,открыть ввъезд по визам. Иначе второй внутренний фронт будет расширяться и ожесточаться. Только тотальная жадность и тупость властей России привела к этой жуткой ситуации