Об успешной подготовке к высадке на Луну сообщили в Китае

Китай успешно готовится к высадке тайконавтов на Луну. Все необходимые разработки и испытания проходят штатно и по графику, заявил заместитель главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян, его слова в среду, 23 апреля 2025 года, ТАСС.