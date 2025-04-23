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Об успешной подготовке к высадке на Луну сообщили в Китае

Об успешной подготовке к высадке на Луну сообщили в Китае

Китай успешно готовится к высадке тайконавтов на Луну. Все необходимые разработки и испытания проходят штатно и по графику, заявил заместитель главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян, его слова в среду, 23 апреля 2025 года, ТАСС.

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