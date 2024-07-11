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Сергей Широков: «Играть за сборную России – большая честь. В 2012-м выиграли ЧМ, для меня это было какое-то нереальное событие. Невероятные чувства!»

– За спиной золото Олимпиады, чемпионата мира, Кубок Гагарина. Какая из этих высоких наград вызвала больше всего эмоций? – Все эмоции очень разные.

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