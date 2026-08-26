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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вуэльта». 6-й этап. Гонщики проедут 177,5 км по среднегорному маршруту с набором высоты 3100 м

27 августа пройдет шестой этап веломногодневки «Вуэльта Испании». «Вуэльта Испании-2026» 6-й этап Алькосебре – Кастельон-де-ла-Плана 177,4 км Профиль/ Карта Начало – 14:10 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

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