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Путин назвал примерные сроки свободного выезда россиян за границу

Путин назвал примерные сроки свободного выезда россиян за границу

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информагентств в рамках ПМЭФ назвал примерные сроки и условия свободного выезда граждан страны за границу.

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