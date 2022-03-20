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Макдэвид первым в сезоне набрал 90 очков – за 61 матч. У него 6+5 в последних 5 играх

Коннор Макдэвид первым в сезоне НХЛ набрал 90 очков. Капитан «Эдмонтона» забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (6:3).

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