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Бельгия официально утвердила орган для разблокировки замороженных активов

Бельгия официально утвердила орган для разблокировки замороженных активов

Бельгия на законодательном уровне подтвердила полномочия национального казначейства как компетентного органа по финансовым санкциям Европейского союза (ЕС), в том числе по вопросам разблокировки замороженных активов.

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