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Елена Товстик назвала бывшего мужа «палачом» после иска Дибровой

Елена Товстик назвала бывшего мужа «палачом» после иска Дибровой

Многодетная мать требует алименты от миллиардера. Полина Диброва Социальные сетиЕлена Товстик, бывшая жена миллиардера Романа Товстика, в День знаний опубликовала эмоциональный пост, в котором назвала экс-супруга «палачом» для их общих детей.

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