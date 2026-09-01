Елена Товстик назвала бывшего мужа «палачом» после иска Дибровой

Многодетная мать требует алименты от миллиардера. Полина Диброва Социальные сетиЕлена Товстик, бывшая жена миллиардера Романа Товстика, в День знаний опубликовала эмоциональный пост, в котором назвала экс-супруга «палачом» для их общих детей.
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