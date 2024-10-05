Татьяну Плаксину просили убить свою мать – певицу Любовь Успенскую

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил о найденной переписке, в которой подруга Татьяны Плаксиной якобы подстрекала её к убийству матери, известной певицы Любови Успенской.
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