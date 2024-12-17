Швейцария ужесточила правила вывоза оружия, чтобы исключить его перепродажу Украине

Швейцария приняла меры и ужесточила экспорт оружия, чтобы оно незаконно не поступало на Украину.Пресс-служба швейцарского парламента заявила, что из-за своего статуса нейтральной страны они ввели эмбарго на реэкспорт своего оружия.