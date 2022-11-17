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Криштиану Роналду: «В прессе пишут чушь о том, что я никому не нужен. Как можно не хотеть игрока c 32 голами в прошлом сезоне?»

Форвард Криштиану Роналду сообщил о своей востребованности на трансферном рынке. Сообщалось, что только выступающий в Саудовской Аравии «Аль-Хилаль» направлял «Манчестер Юнайтед» предложение по 37-летнему португальцу.

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