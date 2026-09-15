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Девушка с 12 лет пила всего по кружке воды в день. Вот что с ней стало

Девушка с 12 лет пила всего по кружке воды в день. Вот что с ней стало

Мелисса хотела как можно реже ходить в туалет и поэтому решила перейти на экстремальный питьевой режим.

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