Находки середины VII века на Святой Земле подтверждают правдивость Писания: ученым есть над чем поработать Ольга БезродняяНедавние археологические находки на Святой Земле стали предметом обсуждения и научного анализа, поскольку они предполагают подтверждение исторических фактов, описанных в Библии.