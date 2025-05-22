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Журнал о бизнесе и инвестициях

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В Орловской области из-за атаки беспилотников ограничили работу мобильного интернета

В Орловской области из-за атаки беспилотников ограничили работу мобильного интернета

В Орловской области ограничили услуги связи и мобильного интернета из-за атаки беспилотников. Решение было принято Вооруженными силами России, поскольку налеты БПЛА на регион продолжаются, сообщил руководитель области Андрей Клычков.

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