В Орловской области из-за атаки беспилотников ограничили работу мобильного интернета

В Орловской области ограничили услуги связи и мобильного интернета из-за атаки беспилотников. Решение было принято Вооруженными силами России, поскольку налеты БПЛА на регион продолжаются, сообщил руководитель области Андрей Клычков.
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