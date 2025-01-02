Новости: Севаст...
ГлавнаяНовостиПредложить / Прод...Книга жалоб
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости: Севастополь, Крым, Россия

1 467 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Жигилий
    Сначала пусть миллиардеры отдадут из своих "скромно" заработанных 18,5 миллиардов долларов в России хотя бы часть в п...Россиянина, выигр...
  • Александр Жигилий
    Вопрос- а сколько они вложили в помощь СВО от своих миллиардов??? Кто то сможет ответить???Российские миллиа...
  • Алекс Сэм
    Если их на моей родине совсем не будет , то никто из них не будет нарушать закон и не будет никаких проблем с незнани...«Новые правила вы...

В США заявили Киеву, что ему придется смириться с утратой территорий

Экс-спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Украина в итоге признает потерю контроля над территориями, присоединенными к России, и откажется от попыток их возвращения военным путем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх