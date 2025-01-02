В США заявили Киеву, что ему придется смириться с утратой территорий

Экс-спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Украина в итоге признает потерю контроля над территориями, присоединенными к России, и откажется от попыток их возвращения военным путем.
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