‼️В магазин «Гурман» на улице Пионерской, 134 требуется УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА с графиком работы 2/2 (не на полный рабочий день).
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‼️В магазин «Гурман» на улице Пионерской, 134 требуется УБОРЩИЦА-ФАСОВЩИЦА с графиком работы 2/2 (не на полный рабочий день).
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