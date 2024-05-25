Русская весна
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Русская весна

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«Устроим хаос»: в США предупредили о провокации у границ России

«Устроим хаос»: в США предупредили о провокации у границ России

Беспорядки в Грузии были инспирированы ЦРУ, которое стремится отвлечь внимание президента России Владимира Путина от спецоперации на Украине, предположил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

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Комментарии
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Eduard
Я давно предлогаю уничтожить нацию мигрантов США!
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