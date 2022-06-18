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Терюшков о Давыдове в «Химках»: «Помните, Федун его называл «русским Месси»? Если все пойдет нормально, шанс предоставим»

Роман Терюшков вспомнил о том, что Дениса Давыдова называли «русским Месси».  В прошлом сезоне 27-летний нападающий забил 11 голов в 19 матчах за «Знамя Труда» во втором дивизионе Олимп-ФНЛ.

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