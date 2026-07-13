В Пскове сотрудники Госавтоинспекции и общественники приняли участие в форуме молодых семей

В сквере Псковского государственного университета прошёл форум молодых семей Псковской области. Это масштабное мероприятие было приурочено к двум значимым праздникам — Всероссийскому дню семьи, любви и верности, а также к региональному Дню многодетной семьи Псковской области.
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