Заноза
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Заноза

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Не очень-то и хотелось: Штаты окончательно слили Украину

Не очень-то и хотелось: Штаты окончательно слили Украину

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Вы удивитесь, но Украина внезапно потеряла стратегическое значение для ее западных партнеров.

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Комментарии
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СК
Сергей Кашапов
Вот до чего довели вас,украинцы,жадность,кострюлеголовость и кружевные трусики. Хочется верить, что одумаетесь и сделаете правильные выводы.
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18 час.
Анатолий Рябенко
Это и должно было так кончится. Сплавили США и НАТО хохлам свою ржавую технику и это хорошо хохлы оплатят все долги на много лет вперёд.
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15 час.

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