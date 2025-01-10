Не очень-то и хотелось: Штаты окончательно слили Украину

Вот до чего довели вас,украинцы,жадность,кострюлеголовость и кружевные трусики. Хочется верить, что одумаетесь и сделаете правильные выводы.

Анатолий Рябенко

Это и должно было так кончится. Сплавили США и НАТО хохлам свою ржавую технику и это хорошо хохлы оплатят все долги на много лет вперёд.