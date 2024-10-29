Жителя Мангистау осудили на 10 лет за перевозку психотропных веществ

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области с участием присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело в отношении «А», обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.
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