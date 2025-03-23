Украинские паблики завалены паническими сообщениями после серии прилётов. Столбы огня видны за много километров от эпицентра, а количество "Гераней" не поддается исчислению.
"Разведка знала всё в деталях": Белоусов нанёс разрушительный удар по заводам после приказа Путина. Взрывы длились часами
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Кузнецов
Всё правильно, переговоры нужно поддерживать в режиме плного согласия с "миротворцем" Трампом, но с "ньюансами". Кто может гарантировать полное прекращение огня на 30-ть дней, если даже частичное решение не может быть выполнено? Если США "мониторят", то могли бы показать как узел в Судже был поражён - подрыв или удар дронами.
Ответить
14 час.
Vladimir Lioubimcev
Переговоры-переговорами, а ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ должна быть не менее двухсот км... Иначе будет, как было в ДНР и ЛНР с 2014 года в течение 9 лет, невзирая на многочисленные минские договорняки... Постоянный кошмар... И - ХРАНИ ГОСПОДЬ НАШИХ РЕБЯТ!!!
Ответить
12 час.
Бобкина Татьяна
Пока это гнездо фашизма будет существовать не мира не будет.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии